Fox News revela o que está por trás das mentiras de Biden sobre Putin

De acordo com a Fox News, o atual aumento do preço da gasolina nos EUA já pode ser considerado “uma catástrofe”.

“Biden parou de emitir novas concessões de petróleo e gás. Ele ainda cancelou as licenças federais de perfuração e oleodutos”, destacou a mídia, ressaltando que, em apenas um mês, o governo cancelou três concessões de petróleo e gás no Alasca e no golfo do México, além de eliminar quase meio milhão de hectares de possíveis locais de perfuração.