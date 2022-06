Os preços dos alimentos no Reino Unido podem subir 15% neste verão – CMIO

A inflação dos preços dos alimentos no Reino Unido deve atingir um pico de até 15% neste verão, de acordo com o último relatório divulgado por um órgão de pesquisa de supermercados. Ele alertou que os preços recordes continuariam por mais um ano.

Em seu último relatório, o Institute of Grocery Distribution (IGD) disse que carne, cereais, laticínios, frutas e legumes provavelmente serão os mais afetados por uma ampla gama de fatores, incluindo tensões bélicas na Europa Oriental, bloqueios de produção na China e proibições de exportação de commodities alimentares vitais, como óleo de palma e trigo, impostas pela Indonésia e pela Índia.

“De acordo com nossa pesquisa, é improvável que vejamos as pressões do custo de vida diminuindo em breve”, disse o economista-chefe da IGD, James Walton, citado pela Reuters.

“Já estamos vendo famílias pulando refeições – um claro indicador de estresse alimentar.”













O IGD espera que o gasto médio mensal em mantimentos para uma família típica de quatro pessoas chegue a £ 439 (US $ 533) em janeiro de 2023, acima dos £ 396 (US $ 480) em janeiro de 2022.

Segundo o pesquisador, as famílias mais vulneráveis ​​da Grã-Bretanha seriam as mais atingidas pelo aumento nos preços de alimentos e bebidas, já que os custos crescentes já provocaram o maior aperto na renda familiar desde pelo menos a década de 1950.

Em abril, a taxa oficial de inflação no Reino Unido atingiu uma alta de 40 anos de 9% e deve ultrapassar 10% no final de 2022, já que as tarifas reguladas de energia devem aumentar mais 40%.

O Banco da Inglaterra está tentando aumentar a taxa de juros na quinta-feira pela quinta vez desde dezembro, enquanto o regulador tenta combater a inflação crescente.

