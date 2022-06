Estônia vira rota para possível entrega de combustível russo à Arábia Saudita, indica Bloomberg

De acordo com a Bloomberg, citando Iman Nasseri, diretor para o Oriente Médio da consultora FGE, o mais provável é que os carregamentos venham da Rússia.

Iman Nasseri afirmou que a Estônia importou oito milhões de barris de fuelóleo nos primeiros cinco meses de 2022, sendo que a maior parte procedia do país euroasiático.

As importações de combustível da Rússia estão permitidas pela legislação da União Europeia até dezembro, segundo Marie Allikmaa, chefe do Departamento de Economia Internacional do Ministério da Economia da Estônia.