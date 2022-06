Ocidente não rotula as gemas russas como ‘diamantes de sangue’ – mídia – CMIO

Moscou torpedeou proposta apoiada pelo Ocidente para excluir suas pedras preciosas dos mercados globais

A Rússia, maior produtor mundial de diamantes, conseguiu frustrar uma tentativa apoiada pelo Ocidente de impedir que as gemas do país sejam vendidas no mercado global, informou a Reuters na quinta-feira, citando cartas recém-publicadas.

A proposta, que foi apoiada pela Ucrânia, UE, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos, visava ampliar a definição de diamantes de conflito, usada pelo Esquema de Certificação do Processo de Kimberley (KPCS).

Os aliados ocidentais planejavam trazer a questão para discussão em uma próxima reunião em Botsuana, de 20 a 24 de junho.

O KPCS foi criado pelas Nações Unidas em 2003 “para garantir que as compras de diamantes não financiem a violência de movimentos rebeldes e seus aliados que buscam minar governos legítimos”.

O esquema, concebido para eliminar o comércio dos chamados “diamantes de sangue,” foi estabelecido na sequência de guerras civis devastadoras em Angola, Serra Leoa e Libéria, que foram amplamente financiadas pelo comércio ilícito de diamantes. Rotulando oficialmente as pedras preciosas russas como “diamantes de conflito” exigiria o alargamento da definição.













O impulso ocorre em meio a sanções sem precedentes impostas à Rússia por sua operação militar na Ucrânia. Os EUA e a Grã-Bretanha já introduziram sanções à russa Alrosa, maior produtora mundial de diamantes brutos, que respondeu por cerca de 30% da produção global em 2021.

Um projeto de agenda datado de 20 de maio supostamente incluía um intervalo de uma hora para discutir o assunto, mas o item foi removido após objeções da Rússia, Bielorrússia, República Centro-Africana, Quirguistão e Mali.

“Nos encontramos em um impasse”, O presidente do Processo Kimberley do Botswana, Jacob Thamage, teria dito aos participantes, que incluem 85 nações, representantes da indústria e organizações da sociedade civil.

