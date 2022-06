Ex-assessor de Ronald Reagan: 'Ucrânia não vale uma guerra nuclear'

Em seu artigo para o jornal The American Conservative, Doug Bandow escreve que, apesar da posição de alguns políticos, “a Ucrânia não vale uma guerra nuclear”. Bandow relembrou que recentemente Radoslaw Sikorski, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores da Polônia e atual deputado no Parlamento Europeu, propôs equipar Kiev com armamento nuclear.