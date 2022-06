Ações dos EUA caem para o menor valor em um ano – CMIO

O mercado cai para o território de urso após o aumento histórico da taxa do Federal Reserve

As ações dos EUA despencaram na quinta-feira, com o Dow Jones Industrial Average caindo 700 pontos abaixo de 30.000 pela primeira vez em mais de um ano.

O índice S&P 500 caiu 3,2%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 4%. Agora, ambos estão em mercados de baixa, com queda de cerca de 23% e 34% em relação às máximas de janeiro de 2022 e novembro de 2021, respectivamente. O Dow também está se aproximando desse território, com queda de cerca de 19% em relação às altas recentes.

A queda segue o aumento da taxa de quarta-feira pelo Federal Reserve dos EUA, o maior em 28 anos. É a primeira vez desde 1994 que o Fed eleva as taxas em três quartos de ponto percentual, sinalizando que a economia ainda está enfraquecendo.

“Isso não será fácil,” O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou na quarta-feira, revisando as perspectivas do PIB deste ano para baixo e as perspectivas de desemprego e inflação para cima.

“Os mercados acreditaram e aplaudiram a determinação do presidente Powell de combater as crescentes pressões inflacionárias. E esse é o problema”, disse Quincy Krosby, estrategista-chefe de ações da LPL Financial, em nota vista pela CNN.

