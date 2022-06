Forças russas eliminam centro de comando do Batalhão Azov em Carcóvia, comunica MD da Rússia

Segundo relatou na sexta-feira (17) o representante oficial do MD russo, o tenente-general Igor Konashenkov, a Defesa Antiaérea da Rússia derrubou um avião Su-25 ucraniano em Carcóvia e mais 15 drones.

Por sua vez, as tropas de mísseis e a artilharia aniquilaram mais 350 combatentes da Ucrânia, atingindo mais de 240 posições de fogo das tropas ucranianas.

Os lançamentos de mísseis resultaram na eliminação de um centro de controle de veículos aéreos não tripulados do Exército ucraniano nos arredores de Ukrainka, na região de Nikolaev, oito tanques e outros blindados e três peças de artilharia de campo, informaram na pasta.

O Ministério da Defesa da Rússia também disse que está monitorando todos os mercenários presentes na Ucrânia e que possui bases de dados tanto dos combatentes, como dos instrutores. De acordo com suas avaliações, na Ucrânia estão atualmente instrutores em manuseio de armas e mercenários provenientes de 64 países .

Entre os mercenários vindos da América do Norte, lideram em número os vindos do Canadá, com 601 chegados e 162 mortos, e dos EUA: 530 chegaram e 214 foram mortos.