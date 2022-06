UE definiu condições para suspender sanções contra Rússia, segundo funcionário de alto escalão

“Se a agressão parar, todo o equipamento militar for retirado, bem como as tropas, a soberania e a integridade territorial forem respeitadas, se acabarem as tentativas de criar uma nova realidade em Donbass do ponto de vista político. Se todas as ações contra a segurança da Ucrânia e da UE e da Europa em geral terminarem, então as sanções serão canceladas”, declarou a fonte.

Além disso, a fonte declarou que o momento em que for possível considerar que os “interesses políticos e nacionais” da Ucrânia são observados será determinado pelas autoridades do país e pelo povo ucraniano.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para “desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”.

Panorama internacional União Europeia adotou definitivamente 6º pacote de sanções contra Rússia

Durante a operação, as Forças Armadas da Rússia eliminam instalações da infraestrutura militar ucraniana, sem realizar ataques contra alvos civis em cidades. Os militares russos também organizam corredores humanitários para a população civil que foge da violência dos neonazistas e nacionalistas.

Em resposta à operação de Moscou, os EUA decidiram implementar a bateria de sanções mais dura já vista contra a Rússia. Biden e seus aliados, como os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), instaram a UE e o resto do mundo a potencializar tais sanções aderindo ao modelo de “guerra híbrida” adotado pelos norte-americanos.

Embargos e proibições foram adotados nos mais diversos setores com o objetivo de estrangular a economia russa. As reservas internacionais do país foram congeladas e investimentos interrompidos. As sanções, entretanto, tiveram reflexos em outros setores como esporte e cultura, e ainda através da censura aos meios de comunicação do país no Ocidente.





