MOSCOU, 17 de junho – RIA Novosti. A Rússia está aumentando a atividade econômica e militar no Ártico para transformá-lo no “campo de batalha do futuro”, disse Larisa Brown, colunista do Times, citando um relatório do think tank Civitas.

Um relatório publicado recentemente pede que o Ocidente “desperte” por causa da atividade da Rússia na região norte. Assim, o material observa que nos últimos anos surgiram 50 instalações militares no país no Ártico, o que, segundo os autores do relatório, indica a iminente transformação da região em um local de rivalidade geopolítica.

O derretimento das geleiras como resultado do aquecimento global abre novas rotas comerciais no Extremo Norte, o que os países ocidentais temem que possa levar ao aumento da rivalidade.

O autor expressou preocupação com a redução do tempo de passagem da rota marítima de Xangai a Roterdã em duas semanas quando a rota pela Rota do Mar do Norte for aberta.

O relatório Civitas cita como ameaça a possível introdução por Moscou de uma lei obrigando as transportadoras a solicitar a pilotagem de navios para a Rússia.

Nota-se que no Ártico existem reservas colossais de metais de terras raras, como zinco e níquel. Além disso, os depósitos russos de tais elementos são estimados em 30 trilhões de dólares. Além disso, um terço das reservas de gás não descobertas do mundo estão localizadas no Ártico. Os autores do relatório acreditam que depósitos tão significativos de minerais permitirão à Rússia aumentar os suprimentos para a China.

A Rota do Mar do Norte é a rota marítima mais curta entre a parte européia da Rússia e o Extremo Oriente; A legislação russa é definida como “a comunicação nacional unificada de transporte historicamente estabelecida da Rússia no Ártico”.

Em dezembro de 2020, entraram em vigor as alterações ao Código da Marinha Mercante, segundo as quais os navios de bandeira russa recebem o direito exclusivo de realizar o transporte marítimo de hidrocarbonetos produzidos em território russo e carregados em navios nas águas da Rota do Mar do Norte , até o primeiro ponto de descarga ou recarga. O mesmo se aplica ao transporte de petróleo, gás natural, incluindo GNL, bem como condensado de gás e carvão.

De acordo com o decreto de Vladimir Putin, assinado em 2018, o transporte de cargas pela Rota do Mar do Norte deve atingir 50 milhões de toneladas por ano até 2024. Para garantir o crescimento do tráfego de carga ao longo da Rota do Mar do Norte, a Rússia está desenvolvendo ativamente uma frota de quebra-gelos movido a energia nuclear, que não possui análogos no mundo.