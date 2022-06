Conselho de Segurança russo: Ocidente quer tornar Eurásia em países 'fantoches' que lutam entre si

“Consideramos uma ameaça os esforços persistentes dos EUA e seus aliados para destruir as organizações de integração criadas no antigo espaço soviético […]. Tornar a Eurásia um território com Estados em confronto, transformados, como na Ucrânia, em países fantoches e coloniais é um objetivo de longo prazo do Ocidente“, afirmou Patrushev durante a reunião, em Yerevan, com seus homólogos da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC).