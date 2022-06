WASHINGTON, 17 de junho – RIA Novosti. As ações do atual governo dos EUA na situação em torno da Ucrânia podem levar a uma guerra mundial, segundo o ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

A Federação Russa enviou anteriormente uma nota a todos os países, incluindo os Estados Unidos, devido ao fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as Forças Armadas atacam apenas a infraestrutura militar e as tropas ucranianas e, em 25 de março, concluíram as principais tarefas da primeira etapa – reduziram significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo no departamento militar russo foi chamado de libertação de Donbass.