MONTEVIDÉU, 18 de junho – RIA Novosti. As consequências econômicas das sanções anti-russas no Paraguai são preocupantes, disse Sixto Pereira, candidato presidencial e senador da Frente Guaçu, à RIA Novosti.

“Há uma preocupação: a exportação de carne e soja do Paraguai para a Rússia está bloqueada. do comércio, mas como resultado das restrições à Rússia começaram a crescer rapidamente e os preços dos combustíveis”, disse Pereira.

Em 28 de fevereiro, com a imposição de sanções ocidentais à Rússia devido a uma operação especial na Ucrânia, o Paraguai decidiu suspender as exportações de carne para a Rússia.

Segundo o economista Victor Raul Benitez Gonzalez, expresso em entrevista à RIA Novosti, o Paraguai perdeu assim um mercado de carne de US$ 350 milhões devido às ações dos Estados Unidos e da União Européia. A participação da Rússia na exportação de carne bovina paraguaia foi de cerca de 20%, o faturamento total do comércio entre os países foi de US$ 900 milhões.