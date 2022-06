O jornalista destaca que a mídia nos Estados Unidos e na Europa tem dedicado muito esforço para apresentar de modo mais favorável as tropas ucranianas : as perdas reais das Forças Armadas da Ucrânia eram ocultadas e os erros eram silenciados.

Os erros russos foram exagerados de forma completamente desproporcionada relativamente à sua importância. As perdas russas e a verdadeira extensão das perdas próprias da Ucrânia eram destorcidas, inventadas ou simplesmente ignoradas. Mas as condições no campo da batalha mudaram pouco ao longo do tempo, escreve artigo.