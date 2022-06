Tribunal europeu bloqueia voo de deportação do Reino Unido — CMIO

Uma liminar de última hora suspendeu um avião que transportava requerentes de asilo com destino a Ruanda

Um punhado de imigrantes ilegais, que o governo britânico queria levar para Ruanda para processar seus pedidos de asilo, foi salvo da deportação no último momento. Uma liminar emitida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH) manteve o voo no solo na terça-feira.

A decolagem foi cancelada enquanto os motores do avião já estavam funcionando, informou a Reuters. A aeronave deveria levar oito migrantes para a África no que teria sido o primeiro voo desse tipo. Inicialmente, a Grã-Bretanha queria transportar cerca de 30 pessoas para Ruanda em um piloto.

A medida provisória foi aplicada em relação a um único caso envolvendo um iraquiano, cujo pedido de asilo foi considerado inadmissível pelas autoridades britânicas e cujo caso está sob análise do Supremo Tribunal do Reino Unido.

O tribunal europeu disse que havia preocupações de que ele “não terá acesso a procedimentos justos e eficientes para a determinação do status de refugiado” em Ruanda. Também citou o questionável status do país africano como local seguro e sua não participação na Convenção Européia de Direitos Humanos como razões para a liminar.













A CEDH interveio depois que as tentativas de grupos de direitos humanos de derrotar o esquema de remoção de migrantes do governo fracassaram nos tribunais britânicos. Na segunda-feira, o Tribunal de Apelação do Reino Unido rejeitou um pedido para anular uma decisão aprovada na semana passada pelo Supremo Tribunal, que abriu caminho para deportações para Ruanda.

A nação africana concordou em receber pessoas que entram ilegalmente no Reino Unido e processar seus pedidos de asilo na Grã-Bretanha em troca de £ 120 milhões (US $ 148 milhões). O esquema, anunciado pelo governo de Boris Johnson em meados de abril, foi apresentado como uma forma de desencorajar possíveis imigrantes de infringir a lei e de coibir o negócio criminoso do contrabando de pessoas.

O plano foi criticado por defensores dos direitos dos imigrantes, pela oposição britânica e até pelo príncipe Charles, herdeiro do trono, que o descreveu como “horrível” em conversas privadas.

A secretária do Interior Priti Patel chamou a intervenção da CEDH “muito surpreendente” considerando a posição dos tribunais britânicos e expressou sua decepção com o atraso. O primeiro-ministro Boris Johnson sugeriu que a Grã-Bretanha possa considerar a retirada da Convenção, que serve como base legal para o litígio de casos na CEDH.

“Será necessário mudar algumas leis para nos ajudar à medida que avançamos? Pode muito bem ser e todas essas opções estão sob constante revisão”, ele disse.