Turquia comenta cronograma para aspirantes a membros da OTAN — CMIO

Ancara deixou claro que não se moverá a menos que a Suécia e a Finlândia resolvam suas preocupações

As aplicações da Suécia e da Finlândia na OTAN podem ficar no limbo por um ano se continuarem a abrigar grupos curdos que Ancara considera “terroristas,”, diz o presidente do comitê parlamentar de relações exteriores da Turquia.

Akif Cagatay Kilic reiterou na terça-feira que as objeções anteriormente levantadas pela Turquia à admissão da Suécia e da Finlândia na OTAN são um “assunto de vital interesse nacional,” e que Ancara é “preparados para impedir a sua adesão durante um ano, se necessário.” O parlamentar também argumentou que a Turquia merece “maior respeito” como é o “segundo maior exército da OTAN e tem fornecido os drones que ajudam a Ucrânia a se defender.”

Explicando as objeções da Turquia à adesão da Suécia e da Finlândia à aliança militar, Kilic acusou ambas as nações de “abrigando organizações terroristas.”

Ele negou que a situação fosse uma manobra eleitoral para solidificar a posição do partido do presidente Recep Tayyip Erdogan antes de uma votação difícil. Kilic argumentou que os partidos de oposição não curdos também apoiaram as exigências que Ancara apresentou à OTAN.

Em 18 de maio, eles solicitaram oficialmente a adesão.

Embora o alto escalão da Otan, incluindo o secretário-geral Jens Stoltenberg, tenha prometido um processo de adesão rápido, as ofertas atingiram um grande obstáculo quando a Turquia apresentou suas demandas. A adesão requer o consentimento unânime de todos os 30 estados.

Ancara afirma que as duas nações nórdicas deram refúgio a membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) designados como grupo terrorista na Turquia, bem como na UE e nos EUA. Ancara disse que desbloquearia os pedidos da Suécia e da Finlândia se eles concordassem em extraditar vários ativistas curdos. O governo turco também exige que Estocolmo e Helsinque suspendam a proibição de exportação de armas, que foi imposta à Turquia em 2019 em resposta à sua operação militar no norte da Síria contra milícias curdas. Além disso, a Turquia quer que o ministro da Defesa sueco, Peter Hultqvist, seja demitido por sua reunião com representantes do PKK em 2011 e também está pedindo a Estocolmo e Helsinque que cortem os laços com a administração autônoma curda apoiada pelos EUA no norte da Síria.

Na sexta-feira, a Suécia publicou um documento de política externa, que destacou a necessidade de combater o terrorismo e sugeriu que Estocolmo poderia retomar as vendas de armas para Ancara.

Durante sua visita à Suécia na terça-feira, a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin expressou preocupação de que “Se não resolvermos esses problemas antes [the] Madri [summit]existe o risco de a situação congelar.”

Ela reconheceu que Helsinque não tinha ideia de quanto tempo a situação permaneceria no limbo.

Os líderes da OTAN se reunirão na capital espanhola para uma cúpula de 28 a 30 de junho. As candidaturas das duas nações nórdicas devem estar no topo de sua agenda, juntamente com a situação na Ucrânia.