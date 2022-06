Republicanos dos EUA criticam gastos do Pentágono ‘acordados’ – CMIO

Treze congressistas escreveram uma carta aos militares dos EUA, exigindo um detalhamento financeiro de suas despesas relacionadas ao Mês do Orgulho

O Departamento de Defesa dos EUA está gastando muito dinheiro na promoção do Mês do Orgulho, enquanto negligencia “preparação militar,” uma facção de congressistas republicanos acusou, em uma carta ao secretário de Defesa Lloyd Austin. Os representantes dizem que querem uma contabilidade completa do uso do DOD dos dólares dos contribuintes gastos na promoção da diversidade e dos valores LGBTQ.

Na terça-feira, o representante do Arizona Andy Biggs, que supostamente é o cérebro por trás da reclamação, postou um tweet no qual exigia que Austin divulgasse dados sobre esse tipo de gasto. Acompanhando a mensagem, havia um link para um artigo do meio de comunicação americano The Daily Caller, contendo trechos da carta dos congressistas.

A agenda LGBTQ despertada da esquerda se infiltrou nas forças armadas dos EUA sob o regime de Biden. O secretário Austin deve fornecer um detalhamento de como o dinheiro do contribuinte está sendo gasto durante o Mês do Orgulho e como essas iniciativas aumentam a prontidão militar. https://t.co/wF3n8R59Bv — Representante Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) 14 de junho de 2022

A julgar por ele, os treze legisladores republicanos escreveram, entre outras coisas, que enquanto o Departamento de Defesa “O orçamento está consistentemente entre os mais altos do governo federal e, embora você peça consistentemente ao Congresso mais financiamento, você optou por usá-lo para promover programas sociais em vez de promover a preparação militar.” Os congressistas pediram ao Pentágono que se concentrasse “sobre as crescentes ameaças que nossa nação enfrenta” em vez de.

O Pride Month está sendo comemorado por ativistas LGBTQ de 1 a 30 de junho.

Em várias de suas contas de mídia social, o DoD apresentou uma série de iniciativas que lançou por ocasião do Pride Month. A Força Espacial dos EUA, por exemplo, postou um tuitar dedicado à sua Equipe de Iniciativa LGBTQ, cujo objetivo é “identificar e abordar questões que impactam a diversidade e a inclusão.O Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, por sua vez, publicou um mensagemdizendo que “O USMC tem #Orgulho em reconhecer e honrar as contribuições de nossos membros do serviço LGBTQ. Continuamos comprometidos em promover um ambiente livre de discriminação e defendemos os valores de tratamento igualitário, com dignidade e respeito.”













A Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, planejava realizar uma Drag Queen Story Hour no início de junho, que foi cancelada, no entanto, após críticas de alguns membros do serviço, pais e senador Marco Rubio.

Explicando ao The Daily Caller por que ele achava que tais práticas eram prejudiciais, o representante Biggs disse: “As forças armadas dos EUA são projetadas para defender nossa nação e nossas liberdades. No entanto, está usando inaceitavelmente o dinheiro do contribuinte para promover uma agenda social e um sinal de virtude.” O congressista passou a expressar preocupação de que “adversários como China e Rússia estão zombando das prioridades de liderança do governo Biden.”

“Deveríamos estar promovendo nossas capacidades militares – não balas arco-íris,– argumentou Biggs.

O legislador republicano diagnosticou o “Militares dos EUA sob o regime de Biden” como tendo sido infiltrado pelo “A esquerda acordou a agenda LGBTQ.”

Em julho passado, quatro membros republicanos do Congresso divulgaram um relatório sugerindo que a Marinha dos EUA não está preparada para grandes conflitos, já que seu foco se desviou das atividades relacionadas ao combate. De acordo com os legisladores, a cadeia de comando naval estava ocupada trabalhando em “programas de incentivo à diversidade, prevenção do tráfico sexual humano, prevenção do suicídio, prevenção da agressão sexual e outros.”