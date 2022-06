EUA apoiam reivindicações das Filipinas contra ações de Pequim no mar do Sul da China: 'Provocações'

Nesta sexta-feira (17), o Departamento de Estado em comunicado citado pela Reuters, mostrou o apoio dos EUA às Filipinas em relação ao pedido filipino para que a China “encerre suas ações provocativas e respeite a lei internacional no mar do Sul da China”.

“Essas ações fazem parte de uma tendência mais ampla de provocações de Pequim contra requerentes no mar do Sul da China e outros Estados que operam legalmente na região”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado.

Na semana passada, as Filipinas apresentaram novos protestos diplomáticos contra as atividades marítimas chinesas dentro da zona econômica exclusiva de 321 quilômetros de Manila, segundo a mídia.

O país acusou a China de “pesca ilegal”, enquanto navios da Guarda Costeira chinesa seguiam barcos filipinos em uma missão de reabastecimento, somando-se a mais de 300 queixas apresentadas contra as atividades do gigante asiático no mar do Sul da China.