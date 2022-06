EUA apoiam ideia de outro bloco militar europeu — CMIO

Washington apoiaria uma possível aliança de segurança entre o Reino Unido, Ucrânia, Polônia e os Estados Bálticos, diz seu enviado à Otan

A Representante Permanente dos EUA na Otan, Julianne Smith, disse na terça-feira que Washington “quer apoiar” a ideia de uma nova aliança de segurança, que poderia incluir a Ucrânia, o Reino Unido, a Polônia, os Estados Bálticos e possivelmente a Turquia.

No mês passado, o jornal italiano Corriere della Sera noticiou que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson lançou a ideia de um chamado “Comunidade Europeia” ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua visita a Kiev no início de abril.

Segundo fontes do jornal, Johnson vê o bloco como “um novo sistema de alianças políticas, econômicas e militares – alternativa à União Europeia”.













Ele acredita que o Reino Unido, Ucrânia, Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia, bem como a Turquia “potencialmente, em um estágio posterior” devem se unir com base em suas “desconfiança em relação a Bruxelas”, insatisfação com a resposta lenta da Alemanha à ofensiva da Rússia na Ucrânia e preocupações com a ameaça representada por Moscou à segurança no continente, informou o jornal italiano.

Durante seu briefing na terça-feira, Julianne Smith foi questionada sobre como os EUA reagiriam se Londres finalmente conseguisse realizar sua ideia de um “Comunidade Europeia”.

Ela respondeu sugerindo que tal união poderia realmente contribuir para o objetivo da Otan de fortalecer ainda mais seu flanco leste, que se tornou uma prioridade para a aliança liderada pelos EUA após a eclosão do conflito na Ucrânia no final de fevereiro.



“Obviamente, apoiamos iniciativas que ajudam a construir capacidade. E na medida em que os membros da OTAN se separam em parcerias ou em alguns grupos para ajudar a construir capacidade e coletivamente… fortalecer a Aliança, então isso é algo que gostaríamos de apoiar”, disse o enviado dos EUA.













Além da Ucrânia, os potenciais membros do novo agrupamento são todos membros da OTAN, com a Polônia e os três Estados Bálticos também fazendo parte da UE.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ainda não respondeu à pergunta de Johnson “Comunidade Europeia” proposta, enquanto aguarda o resultado de uma cúpula da UE em 23 de junho, informou o Corriere della Sera. Durante a reunião, os líderes europeus vão decidir se a Ucrânia deve receber o status de nação candidata à UE.

Um relatório do Politico na segunda-feira afirmou que a Comissão Europeia apoiaria a concessão desse status a Kiev. Outros relatórios sugeriram que nações como a Dinamarca e a Holanda poderiam bloquear completamente a oferta ucraniana devido a preocupações sobre corrupção e estado de direito no país.