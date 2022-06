Taiwan descreve as consequências de um possível ataque chinês — CMIO

Comércio global seria mais afetado do que foi pelo conflito na Ucrânia, diz Taipei

Um ataque militar chinês a Taiwan teria um impacto muito maior no comércio global do que os combates em andamento na Ucrânia, alertou o principal negociador comercial de Taipei na terça-feira, insistindo que levaria a uma escassez global de chips semicondutores.

Falando à Reuters nos bastidores de uma importante reunião da Organização Mundial do Comércio em Genebra, John Deng observou que as interrupções nas cadeias de suprimentos internacionais e os aumentos nos preços das commodities causados ​​pela campanha militar em andamento da Rússia na Ucrânia podem ser insignificantes em comparação com as consequências de um ataque chinês. ataque a Taiwan.

O negociador comercial destacou a dependência mundial de Taiwan para chips de alta tecnologia usados ​​na produção de tecnologias como veículos elétricos, telefones celulares e muito mais.

“A interrupção das cadeias de suprimentos internacionais; perturbação da ordem económica internacional; e a chance de crescer seria muito, muito [more] significativo do que este. Haveria uma escassez mundial de oferta”, ele disse.

Atualmente, Taiwan exporta a maioria dos semicondutores avançados do mundo, faturando mais de US$ 118 bilhões em exportações apenas no ano passado, com 40% dessas exportações indo para a China.

Embora o governo de Taipei não tenha relatado nenhum sinal de um ataque iminente da China, Taiwan está em alerta máximo desde o início da guerra na Ucrânia, temendo que Pequim possa se inspirar no conflito e tentar retomar o que considera seu território. .

A China, entretanto, declarou que preferiria “reunificação pacífica” com Taiwan, que considera ser uma província chinesa, mas alertou que ainda reserva “outras opções.”

Em resposta ao aviso de Wei, o primeiro-ministro de Taiwan, Su Tseng-chang, pediu negociações pacíficas com a China, afirmando que “Taiwan não quer fechar a porta para a China.” No entanto, ele insistiu que Pequim estava usando “vários meios para oprimir e tratar Taiwan de forma irracional” enquanto Taipei tentava agir com boa vontade em relação à China.

“Enquanto houver igualdade, reciprocidade e sem pré-condições políticas, estamos dispostos a nos engajar em boa vontade com a China”. disse Su, acrescentando que “quanto ao assédio da China a Taiwan com aeronaves militares, navios de guerra, repressão irracional e ações políticas, o mais irracional é a China.”

As tensões geopolíticas na região aumentaram recentemente depois que o presidente Joe Biden declarou no mês passado que os EUA usariam suas forças armadas para defender Taiwan se a China invadisse a ilha, voltando atrás na adesão de longa data da América à ‘Política de Uma China’ – que reconhece mas não endossa a soberania de Pequim sobre Taiwan e descarta garantias de uma intervenção militar dos EUA em um conflito China-Taiwan.

Embora os comentários de Biden tenham sido posteriormente retratados pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o governo chinês ficou agitado com a declaração. A frustração de Pequim também foi estimulada pela recente aprovação do Pentágono de uma venda de armas de US$ 120 milhões para Taipei, que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse ter “violou seriamente o princípio de uma só China”.