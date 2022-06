Primeiro-ministro japonês participará da cúpula da OTAN pela primeira vez — CMIO

O bloco militar está buscando fortalecer seus laços com parceiros na região da Ásia-Pacífico, disse seu secretário-geral

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou na quarta-feira que planeja participar da próxima cúpula da Otan em Madri no final deste mês. Kishida criticou o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, acusando Moscou de violar o “ordem do mundo” com suas ações.

“Pretendo fazer um apelo que mudar o status quo unilateralmente pela força é inaceitável em qualquer lugar do mundo e que a segurança na Europa é inseparável da segurança no Indo-Pacífico”. Kishida disse durante uma entrevista coletiva. “A invasão da Rússia viola a paz e a ordem do mundo e nunca pode ser tolerada.”

Enquanto Kishida deve se tornar o primeiro primeiro-ministro japonês a participar de uma cúpula da OTAN, ele não será o único líder da região da Ásia-Pacífico a participar do evento, revelou o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, enquanto falava. antes de uma reunião ministerial da Otan em Bruxelas na quarta-feira.













“Pela primeira vez em nossa história, convidaremos nossos parceiros da Ásia-Pacífico, os primeiros-ministros da Nova Zelândia, Austrália, Japão e também o presidente da Coreia do Sul a participar da Cúpula da OTAN, que é uma forte demonstração de nossa estreita parceria. com esses países que pensam da mesma forma na Ásia-Pacífico”, disse Stoltenberg.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também será convidado, revelou o funcionário, mas ainda não está claro se ele poderá comparecer ao evento pessoalmente.

“O presidente Zelensky será convidado para a Cúpula da OTAN em Madri. Ele será convidado a se dirigir a todos os líderes, então quando nos encontrarmos lá no final do mês. Ele é, claro, bem-vindo para vir pessoalmente, se isso for possível para ele. Ele também irá discursar por videoconferência”, Stoltenberg afirmou, acrescentando que o bloco da OTAN e seus parceiros “forneciam níveis de suporte sem precedentes” para Kiev nos últimos meses.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas à força.