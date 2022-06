Reino Unido pode deixar tribunal de direitos humanos — CMIO

Londres não descarta sair da CEDH depois de intervir em sua política de imigração

O governo britânico não descarta deixar o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH) pela decisão que bloqueou um voo que levaria um grupo de requerentes de asilo para Ruanda, disse Downing Street nesta quarta-feira. Os preparativos para outro voo já estão em andamento, e pode decolar antes que a Suprema Corte do Reino Unido conclua uma revisão judicial da política, que o TEDH insistiu que deve acontecer primeiro.

“Os julgamentos se referem a indivíduos… não a políticas mais amplas”, um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson disse a repórteres na quarta-feira, referindo-se à ordem de terça-feira do TEDH para interromper o voo de transferência.

“Não descartamos nada nesta fase”, disse o porta-voz quando perguntado se o governo do Reino Unido tinha planos de deixar o tribunal.













O primeiro voo para Ruanda com requerentes de asilo deveria decolar de um aeroporto militar em Wiltshire na terça-feira à noite, apenas para ser interrompido por uma liminar de última hora do TEDH. O tribunal disse que um iraquiano a bordo pode não ter acesso a “procedimentos justos e eficientes para a determinação da condição de refugiado” em Ruanda, e disse que ele não deveria ser enviado para lá até que a Suprema Corte do Reino Unido pudesse decidir se a política do governo é legal. Essa decisão deve sair em julho.

A CEDH também chamou Ruanda de um destino questionavelmente seguro para os migrantes, uma vez que não é signatário da Convenção Europeia de Direitos Humanos.

O governo de Johnson fechou um acordo com Ruanda em abril, segundo o qual o Reino Unido enviaria imigrantes ilegais para o país africano, onde aguardariam o processo de asilo. Londres pagaria a Kigali £ 120 milhões (US $ 148 milhões) sob o acordo, que Downing Street disse que desencorajaria o tráfico de pessoas e impediria travessias ilegais.

A secretária do Interior Priti Patel chamou a decisão da CEDH “decepcionante e surpreendente” e defendeu a política de Ruanda como “empresa” e “feira.”

“Acreditamos que estamos totalmente em conformidade com nossas obrigações domésticas e internacionais, e os preparativos para nossos voos futuros e os próximos voos já começaram”, disse. disse ela na Câmara dos Comuns. “Não aceitaremos que não temos o direito de controlar nossas fronteiras”, disse. ela adicionou.













O Partido Trabalhista, de oposição, denunciou a política, no entanto, com a secretária do Interior, Yvette Cooper, chamando-a de “vergonhoso” e um “arrastões”. Depois de perder a luta para bloquear a política nos tribunais britânicos, ativistas de direitos humanos e de imigração a levaram ao TEDH.

O tribunal foi criado para fazer cumprir o tratado de direitos humanos escrito principalmente por funcionários públicos e advogados britânicos após a Segunda Guerra Mundial. Se o Reino Unido deixar o tratado – e o tribunal com ele – Londres seguiria os passos de Moscou, que se retirou em março. A Rússia disse que, daqui para frente, as decisões da CEDH só serão válidas se estiverem alinhadas com sua constituição. Deixará formalmente de ser parte contratante da CEDH em setembro de 2022.