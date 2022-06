Tecnologia americana em equipamentos militares russos intriga EUA, diz WP

“[Os funcionários] federais começaram a interrogar as empresas americanas de tecnologia sobre como seus chips de computador foram parar em hardware militar russo encontrado na Ucrânia”, segundo o jornal Washington Post, citando fontes.

De acordo com a mídia, as autoridades norte-americanas já estão investigando a questão, para tentarem descobrir como chips e outros componentes eletrônicos fabricados no país foram parar nos sistemas de radar russos, drones, tanques, equipamentos terrestres e embarcações costeiras.