China confirma água na Lua — CMIO

H2O está presente nas rochas recolhidas pelo módulo lunar Chang’e-5, disseram cientistas chineses

As indicações de que a água pode estar presente nas rochas coletadas pela sonda Chang’e 5 na Lua foram confirmadas por testes na Terra, relataram cientistas chineses. Eles compartilharam suas descobertas em um artigo, publicado esta semana na revista Nature Communications.

O módulo lunar pousou na Lua em dezembro de 2020, reunindo cerca de 1,7 kg (mais de 3,5 libras) de rochas e solo lunar, conhecido como regolito.

A embarcação também usou seus instrumentos de bordo para medir a composição química das amostras coletadas.

Esses dados permitiram que pesquisadores chineses sugerissem que moléculas de água poderiam estar presentes em cerca de 120 partes por milhão (ppm) em alguns tipos de rochas lunares e a 180 ppm em outras.

Agora, uma equipe da Academia Chinesa de Ciências confirmou a presença de água nas amostras estudando diretamente a carga que Chang’e-5 trouxe de volta à Terra.













O solo analisado pelos cientistas revelou-se relativamente seco – mesmo para os padrões lunares – mostrando níveis de água em 28,5 partes por milhão.

No entanto, eles também descobriram que o mineral apatita estava entre as amostras com um teor de H2O de 179 ppm, o que era consistente com as previsões anteriores.

Observações de telescópios e satélites há muito levam os cientistas a suspeitar que existia água na Lua, como hidroxila ou H20 nas rochas.

A esperança é que cosmonautas e astronautas, colonizando o satélite da Terra no futuro, sejam capazes de extrair oxigênio molecular e hidrogênio do ambiente para produzir água e oxigênio puro para si mesmos.