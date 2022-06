China promete apoio à Rússia — CMIO

Os líderes chinês e russo falam por telefone e concordam com a necessidade de apoio mútuo em questões de segurança

O presidente chinês, Xi Jinping, disse a seu colega russo Vladimir Putin em um telefonema na quarta-feira que Pequim continuará apoiando Moscou em questões de “soberania e segurança”.

“A China está disposta a continuar a oferecer apoio mútuo à Rússia em questões relativas aos nossos interesses centrais, como soberania e segurança, intensificar a coordenação estratégica entre os dois países e fortalecer a comunicação e a coordenação nas principais organizações internacionais e regionais, como as Nações Unidas, BRICS. , e a Organização de Cooperação de Xangai”, Xi foi citado pela mídia estatal chinesa CCTV.

No telefonema, que caiu no aniversário de 69 anos de Xi, os dois líderes observaram que as relações entre Rússia e China “atingiram um nível sem precedentes e estão melhorando constantemente”, disse o serviço de imprensa do Kremlin.

Putin enfatizou que Moscou se opõe a quaisquer tentativas de forças externas de interferir nos assuntos internos da China, como as situações em Xinjiang, Hong Kong e Taiwan, informou a CCTV.













Tocando no conflito na Ucrânia, Xi observou, segundo a mídia estatal chinesa, que Pequim sempre fez julgamentos independentes. Ele também pediu a todas as partes no conflito que encontrem uma solução pacífica, com a liderança chinesa pronta para desempenhar um papel construtivo no processo.

Foi o segundo telefonema entre Putin e Xi desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Ao contrário dos EUA, Reino Unido, Canadá, UE, Japão, Austrália e várias outras nações, a China não impôs nenhuma sanção à Rússia por sua operação militar na Ucrânia. Ao pedir a paz, o governo chinês disse que entende as preocupações de segurança da Rússia e condenou o fornecimento de armas do Ocidente a Kiev.

No final de fevereiro, Pequim se absteve de votar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando as ações do Kremlin.

Washington tentou pressionar Pequim a adotar uma posição mais alinhada com a ocidental, embora a China até agora tenha se recusado a tomar quaisquer ações hostis contra a Rússia, o que chama de “parceiro estratégico”.