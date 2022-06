Gastos globais com armas nucleares calculados — CMIO

Durante cada minuto de 2021, o mundo gastou US$ 156.841 em armas nucleares, diz novo relatório

Os gastos globais com armas atômicas tiveram um aumento significativo em 2021, de acordo com o último relatório da Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN) publicado na terça-feira.

Em apenas um ano, as nove nações com armas nucleares – EUA, China, Rússia, França, Índia, Israel, Coréia do Norte, Paquistão e Reino Unido – gastaram um total de US$ 82,4 bilhões na atualização e manutenção de suas estimadas 13.000 armas nucleares, marcando um aumento de 9% em relação ao ano anterior, segundo estimativas do ICAN.

O relatório, que é o terceiro resumo anual dos gastos nucleares globais do ICAN e é intitulado ‘Desperdiçado: Gastos Globais com Armas Nucleares em 2021’, destaca que, no total, o mundo gastou US$ 156.842 a cada minuto de 2021 em armas de destruição em massa, em meio a um pandemia em curso e crescente insegurança alimentar global.

O ICAN detalha exatamente quanto cada um dos nove países gastou em armas atômicas, lista as empresas que lucraram e os lobistas contratados para manter as armas nucleares em atividade.

Os Estados Unidos acabaram sendo de longe o maior gastador em armamentos nucleares em 2021, tendo gasto US$ 44,2 bilhões – quatro vezes mais do que o próximo na fila. A China foi o único outro país a ultrapassar a marca de dez bilhões de dólares, com US$ 11,7 bilhões gastos, enquanto a Rússia ocupa o terceiro lugar com US$ 8,6 bilhões. O Reino Unido gastou US$ 6,8 bilhões, a França, US$ 5,9 bilhões, e países como Índia, Israel e Paquistão gastaram pouco mais de um bilhão em seus arsenais em 2021. Em último lugar está a Coreia do Norte, que gastou US$ 642 milhões.













O relatório questiona por que e como esses países gastaram tanto em armamento nuclear em meio a uma miríade de questões globais, como escassez de alimentos e energia, mas chega à conclusão de que o maior impulsionador dos gastos com armas nucleares não foram as preocupações com a segurança, mas sim os negócios. interesses.

Certos empreiteiros militares dos EUA supostamente fizeram uma fortuna com contratos relacionados a armas nucleares, de acordo com o ICAN, e essas empresas gastam grande parte de sua renda para contratar lobistas e financiar grupos de reflexão que incentivam os políticos a gastar ainda mais em armas de destruição em massa.

De acordo com o relatório, a Honeywell International faturou US$ 6,2 bilhões com licitações nucleares em 2021 e gastou US$ 7 milhões adicionais em lobby. A Northrop Grumman recebeu US$ 5 bilhões e usou US$ 11,6 milhões para fazer lobby. A Lockheed Martin recebeu US$ 1,9 bilhão da indústria e gastou US$ 16,9 milhões em lobby.

Os autores do relatório observam que, após examinar milhares de contratos, relatórios e divulgações de lobby, eles estimam que mais de uma dúzia de empresas privadas receberam um total de US$ 30,2 bilhões em contratos de armas nucleares em 2021.

“Essas empresas então se recuperaram e gastaram US$ 117 milhões fazendo lobby junto aos tomadores de decisão para gastar mais dinheiro em defesa. E eles também gastaram até US$ 10 milhões financiando a maioria dos grandes think tanks que pesquisam e escrevem sobre soluções políticas sobre armas nucleares”, escreveu ICAN.













O relatório prossegue observando que todos esses gastos não fizeram nada para impedir qualquer tipo de conflito e que os recentes eventos geopolíticos na Europa serviram apenas para encher ainda mais os bolsos daqueles que estão ligados à indústria de armas nucleares.

“Disseram-nos que os bilhões investidos em milhares de armas de destruição em massa com o poder de destruir o mundo muitas vezes era o preço a pagar pela paz na Europa. Em vez disso, esses bilhões foram para encher os bolsos dos poderosos que lucram com a produção de armas de destruição em massa”.

Os autores ressaltam que o relatório demonstra que “armas nucleares não funcionam” uma vez que não conseguiram deter o conflito na Europa.

“É por isso que precisamos mais do que nunca do desarmamento multilateral. A primeira reunião dos Estados Partes do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares em Viena [from June 21 to 23] não poderia vir em melhor hora”, A Coordenadora de Políticas e Pesquisas do ICAN, Alicia Sanders-Zakre, disse.

O ICAN é uma coalizão internacional sediada em Genebra, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que tem feito campanha ativa pelo respeito e pela plena implementação do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, que ajudou a adotar na ONU em 2017. O tratado foi ratificado por 59 países ao redor do mundo até agora, no entanto, nenhum estado nuclear ainda não assinou.