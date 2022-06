Fauci testa positivo para Covid — CMIO

O principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, testou positivo para Covid-19 na quarta-feira, confirmou a Casa Branca. O funcionário de saúde pública de 81 anos se diagnosticou com um teste rápido de antígeno e está apresentando sintomas leves, disse o National Institutes of Health (NIH).

“Dr. Fauci seguirá o [Covid]-19 diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças [CDC] e aconselhamento médico de seu médico e retornar ao NIH quando ele testar negativo”, o NIH disse em um comunicado, acrescentando que ele trabalhará em casa até então.

Esta foi a primeira vez que Fauci testou positivo para o vírus, de acordo com o Washington Post, que acrescentou que o médico recebeu duas doses da vacina Moderna e duas doses de reforço.

A Casa Branca disse que Fauci não estava no que o CDC define como “contato próximo” com Biden ou outros altos funcionários do governo. Cerca de metade do gabinete de Biden pegou covid recentemente, com o secretário de Saúde e Serviços Humanos Xavier Becerra testando positivo para o vírus no início desta semana, pela segunda vez em um mês.

Fauci estava programado para testemunhar perante o Comitê de Saúde do Senado na manhã de quinta-feira sobre o estado atual da resposta do governo dos EUA ao coronavírus, ao lado da diretora do CDC Rochelle Walensky e do comissário da FDA Robert Califf. Não estava claro na tarde de quarta-feira se ele apareceria por link de vídeo ou estaria totalmente ausente.













Em abril, Fauci declarou o “fase pandêmica” de Covid acabou para os EUA, mas acrescentou que o vírus não será erradicado, apenas mantido em “muito baixo” níveis de infecção através de vacinações intermitentes.

Fauci liderou o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) do NIH desde 1984 e desempenhou um papel proeminente na resposta dos EUA à epidemia de AIDS. Ele foi elevado a uma figura cult pelos democratas em 2020, no entanto, depois de entrar em conflito com o presidente Donald Trump sobre a resposta do governo dos EUA ao Covid-19.

Biden fez campanha “confiando em Fauci” e ao assumir o cargo, elevou-o ao cargo de principal conselheiro médico e o encarregou da resposta à pandemia de seu governo. Os mandatos de mascaramento e vacinação defendidos por Fauci foram derrubados pelos tribunais como excessivos.