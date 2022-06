Alemanha enviará menos lançadores de foguetes para a Ucrânia — CMIO

Berlim planeja enviar três sistemas de armas para Kiev em vez de quatro, devido à falta de munição, segundo relatos da mídia

A Alemanha fornecerá à Ucrânia três sistemas de foguetes de lançamento múltiplo nos próximos meses, confirmou a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, à margem de uma reunião da Otan na noite de quarta-feira. Esse número caiu de quatro devido à falta de munições, de acordo com o Business Insider.

Os sistemas de foguetes Mars-II virão dos estoques das Forças Armadas alemãs, a Bundeswehr, disse Lambrecht em uma reunião envolvendo representantes de quase 50 países. Eles serão além dos lançadores de foguetes que os EUA e o Reino Unido prometeram enviar para a Ucrânia.

Washington prometeu anteriormente fornecer a Kiev quatro lançadores HIMARS. O chefe de política do Pentágono, Colin Kahl, revelou no início deste mês que Washington enviaria mísseis guiados pesados ​​com um alcance de 70 quilômetros. Londres está enviando três lançadores M270 MLRS para a Ucrânia.













O Business Insider citou suas fontes dizendo que os múltiplos lançadores de foguetes da Alemanha não conseguem disparar uma parte significativa de sua munição devido à falta de atualizações de software planejadas para o final deste ano. A entrega só foi possível porque os EUA concordaram em fornecer munição adicional. O revés técnico significa que menos da metade dos sistemas Mars-II possuídos pela Bundeswehr estão operacionais, de acordo com o site de notícias.

Lambrecht não confirmou diretamente os relatórios, mas disse que as entregas para a Ucrânia envolverão não apenas lançadores de foguetes, mas “centenas” de munições junto com peças de reposição.

“É importante para mim aproveitar esta oportunidade para fornecer [Ukraine] da Bundeswehr [stocks] mas vou ao limite fazendo isso”, acrescentou o ministro.

Segundo Lambrecht, as tropas ucranianas começarão a treinar para usar os sistemas nas próximas semanas, e os lançadores chegarão a Kiev “no final de julho ou início de agosto.”













Mars-II é uma modificação do M270 MLRS fabricado nos EUA. A Bundeswehr diz em seu site que os lançadores Mars-II são capazes de “precisamente” atingindo alvos a uma distância de até 84 quilômetros, embora o fabricante de armas KMW dê um alcance de 70 quilômetros.

No início de junho, a edição alemã do Business Insider informou que Berlim teria que superar vários obstáculos antes de entregar grande parte do armamento prometido a Kiev.

Os sistemas de defesa aérea IRIS-T SL da Alemanha não chegarão antes do final do ano, afirmou o site, e um acordo de armas de três vias com a Grécia pode ser prejudicado por uma potencial escalada entre Atenas e Turquia.

No início desta semana, Mikhail Podolyak, um dos principais conselheiros do presidente Volodymyr Zelensky, revelou uma lista de desejos de armas, mostrando que Kiev busca adquirir 300 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo junto com centenas de outros itens de armamento pesado.