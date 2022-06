Nova lista de armas revelada por Kiev pode deixar os EUA em situação fragilizada, diz mídia

No entanto, não se sabe que tipo de drones e veículos blindados Kiev disse precisar para combater com a Rússia.

Atender às demandas dos ucranianos exigiria efetivamente que os EUA – o principal fornecedor de armas às tropas ucranianas – desarmasse as suas próprias Forças Armadas , apontam vários veículos de imprensa ocidentais.

O número de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes exigido por Kiev equivale a cerca de metade do estoque restante que Washington possui, escreve o The Guardian citando dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês).