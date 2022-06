Ocidente lutando para acompanhar as demandas da Ucrânia – enviado dos EUA – CMIO

Alguns aliados chegaram “ao fundo do armário” para ajudar Kiev, diz embaixador de Washington na OTAN

Fornecer armas à Ucrânia para seu conflito com a Rússia é uma tarefa difícil para os EUA e seus aliados, já que as demandas de Kiev estão mudando constantemente, disse a representante permanente dos EUA na Otan, Julianne Smith.

Fornecendo ajuda militar ao governo de Volodymyr Zelensky “é um processo em constante evolução que tem muitas peças diferentes”, Smith disse durante um evento online organizado pelo Center for a New American Security, com sede em Washington, na quarta-feira.



“Em primeiro lugar, temos que aceitar a lista de mudanças de requisitos que chegam de Kiev quase diariamente. Então, temos os pedidos fluindo. Nós sentamos com os aliados, olhamos ao redor da mesa e tentamos determinar quais aliados podem responder, quem está pronto para fornecer o quê. E é desafiador e difícil porque, novamente, os requisitos estão em fluxo”, ela apontou.

O enviado observou como a discussão com Kiev se concentrou primeiro nos sistemas de defesa aérea antes de mudar para a escassez de munição e artilharia. “Depois, tivemos um período em que estávamos muito mais focados na defesa costeira por todas as razões óbvias. Estamos olhando agora para veículos blindados”, ela disse.













A assistência já prestada à Ucrânia foi tão extensa que “algumas nações deram absolutamente tudo o que têm”, Smith reconheceu, sem citar nenhum país específico.

“Sim, eles falaram sobre… começar a chegar ao… o que eu descreveria como a parte de trás do armário, onde eles chegam e descobrem que deram uma tremenda quantidade de equipamentos. [to Kiev] nas últimas semanas e meses”, ela disse.

Esses países estão atualmente “reavaliando o que mais eles podem dar”, com alguns sugerindo que eles poderiam mudar de fornecer hardware para fazer doações financeiras, acrescentou Smith.

Washington, que tem sido o principal patrocinador da Ucrânia desde o início da operação militar russa no país, anunciou mais US$ 1 bilhão em assistência militar a Kiev na quarta-feira.

Durante seu telefonema com Zelensky, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o pacote incluiria “armas adicionais de artilharia e defesa costeira, bem como munição para a artilharia e sistemas de foguetes avançados que os ucranianos precisam para apoiar suas operações defensivas em [Donbass]” segundo a Casa Branca.

As entregas se somam aos US$ 5,3 bilhões em assistência militar já fornecidos por Washington a Kiev.













Moscou condenou as entregas ocidentais de armas para a Ucrânia, dizendo que elas apenas aumentam e prolongam os combates, ao mesmo tempo em que aumentam o risco de um confronto militar direto entre a Rússia e a Otan.

A Rússia atacou seu estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. O protocolo mediado pela Alemanha e pela França foi projetado para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.