Biden acusa petrolíferas de obterem lucro em 'tempos de guerra' e culpa Putin pela crise americana

“Em tempos de guerra, as margens de lucro bem acima do normal das refinarias, que são repassadas diretamente às famílias americanas, não são aceitáveis”, escreveu Biden em carta ao CEO da Exxon Mobil, Darren Woods. “Suas empresas devem trabalhar com minha administração para encontrar soluções concretas de curto prazo que abordem a crise e respeitem as ações críticas dos trabalhadores da energia e das comunidades próximas”, disse ele. “As empresas devem tomar medidas imediatas para aumentar a oferta de gasolina, diesel e outros produtos refinados”, acrescentou.

“No ano anterior à minha posse, as refinarias dos EUA reduziram sua capacidade em mais de 800.000 barris por dia, deixando as refinarias dos EUA no nível mais baixo de capacidade em mais de meia década”, pontuou. “Entendo que muitos fatores contribuíram para as decisões comerciais de redução da capacidade da refinaria, que ocorreram antes de sua posse”, lembrou.

O Instituto Americano de Petróleo criticou Biden e afirmou que “a agenda política equivocada do governo, que se afasta do petróleo e do gás natural nacionais, agravou as pressões inflacionárias e os ventos contrários aos esforços diários das empresas para atender às crescentes necessidades de energia enquanto reduzem as emissões”.