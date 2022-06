EUA reagem à captura de combatentes americanos na Ucrânia — CMIO

Washington “fará de tudo” para levá-los para casa se os relatórios forem verdadeiros, disse alto funcionário dos EUA

Os EUA estão monitorando reportagens da mídia que afirmam que dois cidadãos americanos foram capturados na Ucrânia enquanto lutavam pelo lado de Kiev. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse na quarta-feira que Washington fará todo o possível para garantir sua libertação, se os relatos forem verdadeiros.

Os dois americanos, identificados como veteranos militares Alexander Drueke e Andy Huynh pelo Daily Telegraph na quinta-feira, teriam sido feitos prisioneiros perto da cidade de Kharkov na semana passada. O jornal britânico os descreveu como aparentemente os primeiros cidadãos americanos capturados enquanto lutavam pela Ucrânia, e toda a questão como diplomaticamente delicada.

Washington não confirmou nem negou a captura. John Kirby, o ex-porta-voz do Pentágono que agora atua como coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos EUA para Comunicações Estratégicas, prometeu usar a influência de Washington para garantir sua libertação, se a captura relatada for confirmada.

“Se for verdade, faremos tudo o que pudermos para trazê-los de volta para casa em segurança.” disse ele, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.













O funcionário acrescentou que o governo Biden desencorajou os americanos a irem para a Ucrânia e se juntarem às tropas de Kiev.

“É uma zona de guerra”, ele disse. “E se você se sente apaixonado por apoiar a Ucrânia, há várias outras maneiras de fazer isso que são mais seguras e eficazes.”

O Telegraph disse que os dois homens desapareceram durante o combate na quinta-feira passada na vila de Izbitskoe e aparentemente foram capturados. A comunidade está localizada a menos de dez quilômetros da fronteira com a Rússia.

A reportagem foi baseada no relato de outro combatente estrangeiro da mesma unidade do exército ucraniano. A fonte não identificada insistiu que ele e seus companheiros não eram mercenários e alegou que queria que o público conhecesse a história para reduzir “as chances de eles serem executados silenciosamente por quem os está segurando mais abaixo na cadeia.” A mesma fonte aparentemente conversou com outros meios de comunicação ocidentais, incluindo a CNN.













De acordo com relatos da mídia, Drueke é um homem de 39 anos de Tuscaloosa, Alabama. Ele se alistou no Exército dos EUA após o 11 de setembro e ocupou o posto de sargento enquanto servia no Iraque. Sua mãe disse ao The Telegraph que ele sofria de PTSD.

Huynh é um jovem de 27 anos de Hartselle, Alabama, que já havia servido por quatro anos nos fuzileiros navais dos EUA, mas não tinha experiência de combate antes de ir para a Ucrânia. Ele ficou noivo em março antes de viajar para a Europa.

Na semana passada, a República Popular de Donetsk, aliada da Rússia, condenou à morte três combatentes estrangeiros, incluindo dois britânicos, que foram capturados durante a batalha por Mariupol. O tribunal superior da república decidiu que eles eram mercenários e, portanto, não concedeu privilégios que os prisioneiros de guerra regulares teriam sob o direito internacional. As nações ocidentais condenaram a sentença.