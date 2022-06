Siemens confirma que não devolveu turbinas à Gazprom — CMIO

A empresa alemã Siemens confirmou que as sanções relacionadas à Ucrânia impostas à Rússia impossibilitaram o fornecedor de equipamentos de devolver turbinas a gás à Gazprom depois de terem sido reparadas no Canadá.

A empresa de energia russa foi forçada a reduzir o fornecimento de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream nesta semana devido à escassez de peças.

As turbinas a gás estão atualmente em Montreal para uma revisão e não podem ser devolvidas ao cliente devido a sanções canadenses, disse a Siemens Energy, conforme citado pela Reuters.

“Devido às sanções impostas pelo Canadá, atualmente é impossível para a Siemens Energy entregar turbinas a gás revisadas ao cliente” disse a empresa.













A empresa também disse que informou os governos alemão e canadense sobre o problema, acrescentando que estava trabalhando em uma solução viável.

Na terça-feira, a empresa russa de energia Gazprom anunciou um corte nas entregas de gás através do gasoduto Nord Stream depois que a Siemens não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás à estação de compressão a tempo. Espera-se que o fornecimento diminua para cerca de 100 milhões de metros cúbicos por dia dos 167 milhões de metros cúbicos planejados, marcando uma redução de 40%.

Os preços europeus do gás natural subiram 10% com a notícia.

Em março, a Siemens anunciou que interromperia as entregas de equipamentos para a Rússia. No mês passado, a empresa alemã disse que se retiraria completamente do mercado russo e iniciou procedimentos para encerrar suas atividades comerciais no país.

