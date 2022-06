MFA: militarização da Europa ganha impulso sem precedentes graças aos esforços da OTAN

“A máquina de propaganda da Otan, que intimida os europeus com uma ameaça mítica do Leste, começou a funcionar com vigor renovado. Para justificar os planos agressivos do bloco do Atlântico Norte, o secretário-geral Stoltenberg disse que os objetivos de nosso país não se limitam à Ucrânia. Portanto, dizem eles, atenção especial no evento foi dada à construção das capacidades de combate da aliança no “flanco leste”, nas proximidades das fronteiras russas. Através dos esforços da OTAN, a militarização da Europa está ganhando impulso sem precedentes, “, disse Zakharova em um comentário publicado no site do Itamaraty.