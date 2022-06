MD russo obtém documentos que confirmam interação entre defesas da Ucrânia e EUA em armas biológicas

“Além disso, queria chamar sua atenção que em 9 de junho no site do Pentágono foi publicado um comunicado oficial sobre a atividade biológica dos EUA no território da antiga União Soviética. Neste comunicado, a administração norte-americana reconheceu o fato do financiamento de 46 laboratórios biológicos ucranianos e a ligação entre o Departamento de Defesa dos EUA com o Centro Científico e Tecnológico Ucraniano”, afirmou o representante.