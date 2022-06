Conflito na Ucrânia tem que acabar com diplomacia – EUA — CMIO

Enquanto autoridades de alto escalão da Casa Branca argumentavam que o conflito na Ucrânia precisa ter uma solução diplomática, meios de comunicação próximos à inteligência dos EUA relataram na quinta-feira preocupações crescentes sobre a posição linha-dura de Kiev em meio à deterioração da situação no campo de batalha. Enquanto isso, o ministro da Defesa da Ucrânia prometeu lutar até a vitória total.

Os EUA continuarão a ajudar a Ucrânia “na medida do possível”, O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan disse na quinta-feira, “primeiro no campo de batalha e depois, finalmente, na mesa de negociações. Achamos que isso tem que acabar com a diplomacia.”

Sullivan estava falando no Center for New American Security (CNAS), um grupo de lobby baseado em Washington, DC, próximo ao Partido Democrata.

O CNAS é financiado por empresas como Northrop Grumman e Raytheon, que devem obter enormes receitas com a reposição de estoques de armas americanas após o conflito. Também recebeu pelo menos US$ 500.000 no ano passado do Departamento de Defesa dos EUA para promover seus interesses.

Foi no CNAS que o chefe de política do Pentágono, Colin Kahl, revelou no início desta semana que os EUA enviariam mísseis guiados à Ucrânia para os lançadores de foguetes HIMARS.

Embora o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, tenha sugerido que a Ucrânia pode ter que abrir mão de algum território pela paz, Sullivan disse que tal decisão depende inteiramente de Kiev.

“Não vamos pressioná-los a fazer concessões territoriais. Achamos que isso é francamente errado”, disse ao CNAS.













Os comentários de Sullivan vieram após uma reportagem da NBC News que afirmava que algumas autoridades americanas e europeias estavam “cada vez mais preocupado que a trajetória da guerra na Ucrânia seja insustentável” e foram “discutir baixinho” pedindo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que “temperar sua posição pública linha-dura” que nenhum território jamais será cedido à Rússia.

O veículo citou sete atuais e ex-funcionários americanos e europeus. A história foi escrita em coautoria por Ken Dilanian, conhecido por suas ligações com a CIA. Um funcionário anônimo dos EUA disse que Washington não estava pressionando Kiev a fazer concessões, “como alguns europeus são”, Mas era “planejando uma longa guerra” em vez de.

A NBC também afirmou que o presidente dos EUA, Joe Biden, foi “infeliz” quando o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin falaram sobre “ganhando” a guerra no final de abril, depois de visitar Kiev, mas teria sido persuadido quando lhe disseram que seus comentários foram mal interpretados pela mídia.

“Eles acreditam que podemos vencer; acreditamos que eles – nós podemos vencer – eles podem vencer se tiverem o equipamento certo, o suporte certo”, Austin disse na época, acrescentando que os EUA queriam “veja a Rússia enfraquecida”.

Embora Biden tenha dito a Austin e Blinken para “diminua o tom”, não há indicação de que o chefe do Pentágono tenha feito isso. Na quarta-feira, presidindo o ‘grupo de contato’ para armar a Ucrânia em Bruxelas, Austin prometeu “reforçar as forças armadas da Ucrânia para ajudá-los a repelir a agressão russa agora [and] no futuro.”













Os ucranianos receberam mais armas do que pediram, de acordo com o general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA. Kiev pediu dez batalhões de artilharia e obteve doze. Os EUA e seus aliados também forneceram à Ucrânia mais de 97.000 sistemas antitanque, “mais do que tanques no mundo”, disse Milley.

“Eles pediram 200 tanques; eles têm 237 tanques”, acrescentou Milley. “Eles pediram 100 veículos de combate de infantaria; eles têm mais de 300. Nós entregamos, grosso modo, cerca de 1.600 sistemas de defesa aérea e cerca de 60.000 rodadas de defesa aérea”.

O ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, disse à CNN na quinta-feira que Kiev “libertar todos os nossos territórios, tudo isso, incluindo a Crimeia”, usando as armas fornecidas pela OTAN para primeiro estabilizar a frente e depois lançar uma contra-ofensiva. O major-general ucraniano Dmitry Marchenko disse na quarta-feira que queria usar armas fornecidas pelos EUA para atingir a ponte de Kerch, que liga a Crimeia ao continente russo.

Enquanto o chefe de política de Austin e o ex-conselheiro de segurança de Biden, Kahl, afirmavam que os combates estavam indo bem para Kiev, altos funcionários ucranianos admitiram perder 1.000 homens todos os dias, à medida que as forças russas e aliadas continuavam avançando.