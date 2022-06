Os Estados Unidos acreditam que a China está do lado da Rússia no conflito na Ucrânia

WASHINGTON, 16 de junho – RIA Novosti. Os Estados Unidos não acreditam nas alegações de neutralidade da China no conflito na Ucrânia e acreditam que estão do lado da Rússia, disse o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price.

“A China já fez sua escolha. Mais de três meses após o início da invasão russa da Ucrânia, a China, apesar de todos os desastres ali criados, a perda de vidas, as consequências globais, inclusive para a segurança alimentar… lado com a Rússia”, – disse ele em uma coletiva de imprensa.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as Forças Armadas atacam apenas a infraestrutura militar e as tropas ucranianas e, em 25 de março, concluíram as principais tarefas da primeira etapa – reduziram significativamente o potencial de combate da Ucrânia. O principal objetivo no departamento militar russo foi chamado de libertação de Donbass.