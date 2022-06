Líder sérvio-bósnio lamenta ‘déficit de liderança global’ — CMIO

Falando na SPIEF, Milorad Dodik citou Putin, XI e Erdogan como as únicas exceções

Os problemas que o mundo enfrenta exigem lideranças sérias que simplesmente não existem no Ocidente, reclamou na quinta-feira Milorad Dodik, o membro sérvio da presidência da Bósnia-Herzegovina. O russo Vladimir Putin, o líder chinês Xi Jinping – e o chefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan, até certo ponto – são os únicos líderes que atualmente podem influenciar os assuntos globais, disse Dodik.

“Há um sério déficit de liderança no cenário global. Há poucos líderes que podem tomar decisões. Não me diga que existem pessoas poderosas no Ocidente que podem resolver questões globais com seu envolvimento. Acho que talvez existam dois ou três líderes sérios – o presidente Putin, Xi e talvez Erdogan”. Dodik disse no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF).

Os problemas que atualmente preocupam o mundo exigem “uma resposta forte de líderes fortes”, Dodik argumentou, “Estadistas que podem ignorar o barulho cotidiano para tomar decisões de longo alcance cujos benefícios só podem ser sentidos pelas gerações futuras.”

Dodik, um social-democrata que moldou a política bósnia desde 2006, trouxe para a Rússia algumas das lições das guerras dos Balcãs dos anos 1990, que dividiram a Iugoslávia e estabeleceram protetorados apoiados pelo Ocidente em seu lugar.













“O Ocidente quer que os países sejam seus vassalos ou tutelados, nada mais. Isso é inédito na história. Mas acho que esse sistema acabou de travar”, ele disse ao painel em São Petersburgo, apontando para o exemplo da Bósnia como um protetorado de fato.

Desde o fim da guerra civil em 1995, o país tem tido uma “alto representante” que impõe leis e até altera a constituição, observou Dodik, chamando esse escritório “um sinônimo de fracasso desse mundo liberal americano, que em 27 anos com esse poder e presença militar … não conseguiu consertar ou estabilizar a Bósnia.”

A Rússia se recusou a ser vassala, mas se ofereceu para ser parceira, disse Dodik, e foi rejeitada – e é por isso que o atual conflito na Ucrânia não é entre Moscou e Kiev, mas um “uma disputa global de vontades, na qual aqueles que supostamente não participam – o Ocidente – desejam vencer.” Exceto que o Ocidente também quer ficar oficialmente fora da guerra, então eles buscam a vitória enviando armas para Kiev e “lutando até o último ucraniano”, ele adicionou.

Pedindo um fim rápido à violência, Dodik culpou o “irresponsável” governo ucraniano que “caiu nas narrativas ocidentais” de uma vida melhor como membro da UE e da OTAN. “Claro, isso era tudo uma mentira que ninguém poderia realmente tornar verdade.” ele disse.

O líder sérvio-bósnio destacou que o Ocidente agora insiste na soberania e integridade territorial da Ucrânia, mas não se importou com eles no caso da Sérvia, quando “esculpido” a província de Kosovo em 1999, declarou sua independência em 2008, e agora exige que Belgrado a reconheça como tal.

Enquanto isso, o Ocidente acusa Moscou de “influência maligna” nos Balcãs, mas “não foram os russos nos bombardeando com urânio empobrecido”, Dodik disse, ou encerrando toda dissidência enquanto professa acreditar na liberdade de expressão e nos direitos de propriedade.

A insistência de Dodik na soberania sérvia na Bósnia de acordo com os acordos de paz de 1995 o colocou em desacordo com as capitais ocidentais, com os EUA e mais tarde o Reino Unido colocando-o em sua lista negra de sanções alegando sua “retórica” estava minando a paz.