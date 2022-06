UE enfrenta outro corte no fornecimento de gás russo – CMIO

Os fluxos gerais através do gasoduto Nord Stream diminuirão cerca de 40%, diz Gazprom

A gigante russa de energia Gazprom disse na quarta-feira que reduziria ainda mais a capacidade de fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream para 67 milhões de metros cúbicos por dia. A empresa explicou que precisa interromper a operação de mais uma unidade de bombeamento de gás da Siemens no gasoduto.

“Devido à expiração do tempo antes da revisão (de acordo com as instruções da Rostekhnadzor e levando em consideração a condição técnica da unidade), a Gazprom está interrompendo a operação de outra unidade de bombeamento de gás da Siemens na estação de compressão de Portovaya”, disse a declaração da empresa de energia. Detalhou que as restrições de fluxo começarão a partir da 01:30, horário de Moscou (22:30 GMT) em 16 de junho.

Na terça-feira, o bombeamento diário de gás foi reduzido para 100 milhões de metros cúbicos, abaixo dos 167 milhões de metros cúbicos. A Gazprom disse que teve que reduzir o fornecimento de gás natural através do gasoduto Nord Stream porque a Siemens não havia devolvido as unidades de bombeamento de gás do reparo.

A empresa alemã disse na quarta-feira que as unidades de bombeamento de gás reparadas para o gasoduto North Stream não podem ser devolvidas da fábrica de Montreal devido às sanções do Canadá contra a Rússia.

O gasoduto Nord Stream, que corre sob o Mar Báltico e fornece gás russo para a Europa, conecta a estação de compressão de Portovaya, na Rússia, a um equivalente em Greifswald, no nordeste da Alemanha. Abastece o mercado da UE com cerca de 55 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano.

Os preços do gás na Europa dispararam quase 25% com as notícias, ultrapassando US$ 1.300 por mil metros cúbicos pela primeira vez desde 27 de abril, segundo dados da bolsa ICE de Londres.

