Os preços do gás na Europa disparam à medida que as sanções anti-Rússia afetam o fluxo — CMIO

Os preços do gás natural na Europa subiram na quarta-feira depois que a gigante russa de energia Gazprom anunciou planos para novos cortes no fornecimento de volumes através do gasoduto Nord Stream.

Os futuros do centro de negociação TTF com sede na Holanda subiram mais de US$ 1.300 por 1.000 metros cúbicos, marcando um aumento de quase 25%.

No início desta semana, os preços na região aumentaram quase 11% depois que a Gazprom disse que estava reduzindo as entregas de gás através do gasoduto Nord Stream depois que a empresa alemã Siemens não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás à sua estação de compressão a tempo.

Os fluxos gerais de gás através do gasoduto Nord Stream diminuirão cerca de 60%, de 167 milhões de metros cúbicos por dia para apenas 67 milhões de metros cúbicos, de acordo com a Gazprom.

A gigante de energia de São Petersburgo disse que foi forçada a reduzir o fornecimento de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream nesta semana devido à escassez de peças. A Siemens anunciou na quarta-feira que era impossível entregar as turbinas a gás à Gazprom depois de terem sido reparadas no Canadá, devido às sanções impostas à Rússia.

Acrescentou que os governos alemão e canadense estavam cientes do problema e que estava trabalhando em uma solução viável.

