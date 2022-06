China pede para BRICS 'injetar estabilidade no mundo turbulento' e seguir 'tendência do momento'

Os representantes das nações do bloco decidiram fortalecer a cooperação política e de segurança entre os cinco governos. A reunião ocorreu dias antes de a China, atual presidente do BRICS, ter se programado para realizar uma cúpula virtual dos líderes dos cinco países em 24 de junho .

O comunicado oficial divulgado pelo Ministério da Defesa Nacional da China nesta quinta-feira (26) diz que o alto diplomata chinês, Yang Jiechi, pediu também para seus colegas do BRICS “seguirem a tendência do momento” .

Após 13 anos da 1ª cúpula, BRICS se prepara para novo ciclo com ‘adeus à hegemonia’ do Ocidente

No encontro participaram também o ministro-chefe de Segurança Institucional do Brasil, Augusto Heleno, o secretário do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Nikolai Patrushev, o assessor de Segurança Nacional da Índia, Ajit Doval, e o ministro da Presidência da África do Sul, Mondli Gungubele.