Ucrânia sugere solução para crise de gás da UE — CMIO

A operadora ucraniana do sistema de transmissão de gás GTS disse na quarta-feira que está pronta para aumentar o volume de trânsito de gás através do ponto de entrada de Sudzha para abastecer a UE. Isso ocorre quando o continente enfrenta cortes no fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream.

“Para ajudar a preparar os países europeus para a próxima temporada de aquecimento, a GTS da Ucrânia está pronta para considerar a possibilidade de um aumento temporário adicional nos volumes de trânsito que podem compensar totalmente a falta de transporte através do Nord Stream 1, sujeito a uma solicitação relevante. da Gazprom”, disse a operadora em comunicado em seu canal Telegram.

A empresa russa de energia Gazprom anunciou na quarta-feira que os fluxos gerais através do gasoduto Nord Stream diminuirão em 60% a partir de 16 de junho. 67 milhões de metros cúbicos dos 167 milhões de metros cúbicos que entrega regularmente.

A empresa alemã confirmou na quarta-feira que as unidades de bombeamento de gás não foram devolvidas para reparo no Canadá devido a sanções contra a Rússia.

O gasoduto Nord Stream, que corre sob o Mar Báltico e fornece gás russo para a Alemanha, abastece o mercado da UE com cerca de 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano.

