Enquanto Washington está alimentando o conflito na Ucrânia, Pequim está promovendo a paz, disse o Ministério das Relações Exteriores da China

Pequim, ao contrário dos Estados Unidos, está buscando a paz na Ucrânia, e cabe ao povo decidir quem está “o lado certo da história”, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse na quinta-feira, respondendo às críticas de Washington à posição da China sobre o conflito.

A China tem sido fortemente criticada pelos EUA por sua recusa em condenar a ofensiva russa na Ucrânia, bem como sua cooperação com Moscou. Na quarta-feira, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA acusou Pequim de “ainda de pé com a Rússia … ecoando sua propaganda … negando as atrocidades da Rússia na Ucrânia” antes de dizer isso “As nações que estão do lado de Vladimir Putin inevitavelmente se encontrarão no lado errado da história”.

"Na questão da Ucrânia, a China sempre avaliou a situação de forma independente com base no contexto histórico e nos méritos da questão. Estamos sempre do lado da paz e da justiça", disse. disse Wang Wenbin.













Ele então comparou as políticas externas da China com as dos EUA, e seus resultados não favoreceram Washington. Ele disse que, enquanto os EUA estão empurrando a expansão da OTAN para o leste e trazendo conflitos “de volta à Europa”, A China está comprometida com o diálogo e a cooperação.

“Enquanto os EUA clamaram por uma luta ‘até o último ucraniano’ e alimentaram o conflito, a China promoveu ativamente as negociações de paz e pediu ao mundo que permitisse que as negociações, e não os combates, continuassem entre a Rússia e a Ucrânia.” ele disse.

Enquanto os EUA avançam com sanções e pressões, Pequim se opõe firmemente às tentativas de politizar a economia mundial, argumentou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, como “O que foi alcançado por meio da cooperação econômica internacional ao longo das décadas não pode ser simplesmente eliminado.”

“As pessoas chegarão à sua própria conclusão sobre quem está do lado certo. Os EUA continuam afirmando estar do lado certo da história, mas estão totalmente confiantes ao dizer isso? Talvez os EUA estejam apenas assobiando no escuro”, ele concluiu.

Enquanto isso, as declarações do porta-voz do Departamento de Estado foram, por sua vez, uma reação à declaração do presidente chinês Xi Jinping. Na quarta-feira, Xi reiterou que a China estava “dispostos a trabalhar com a Rússia para continuar apoiando uns aos outros em seus respectivos interesses centrais em relação à soberania e segurança”.

Desde o final de fevereiro, quando Moscou lançou sua ofensiva militar na Ucrânia, a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo. Os EUA, a UE, o Reino Unido e muitos outros países impuseram restrições contundentes a vários setores da economia russa. Nos últimos três meses, Washington vem tentando persuadir China, Índia e alguns outros países a seguir o exemplo dos EUA em “punir” Rússia – sem sucesso, ao que parece.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declare oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.