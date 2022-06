Lavrov: Ucrânia admitiu que prefere não negociar com a Rússia

“Bem, e, claro, não custa olhar mais de perto o que já está acontecendo com as armas disponíveis na Ucrânia, os mesmos Stingers e Javelins, eles já estão no mercado negro, surgiram na Albânia e no Kosovo […] Isso é discutido abertamente, e eles são vendidos com desconto, por assim dizer. Em geral, o processo de dominar o mercado negro está em andamento. Eles retornarão em grande parte para [o local] de onde vieram, para a Ucrânia”, disse o chanceler.