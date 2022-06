Maior aumento da taxa de juros dos EUA desde a década de 1990 anunciado – CMIO

O chefe do Federal Reserve disse que o aumento da taxa destina-se a combater a inflação galopante

O Federal Reserve dos EUA anunciou um aumento de 0,75% na taxa de juros, o maior aumento em 28 anos, já que o presidente do banco central enfatizou a necessidade de evitar uma recessão e domar a inflação de preços descontrolada.

O Comitê de Mercado Aberto do Fed anunciou a decisão na quarta-feira, dizendo que aumentaria as taxas de curto prazo em 75 pontos-base em um movimento que visa reduzir a inflação para 2%. Projeções anteriores sugeriam que esse número poderia chegar a 3,4% até o final do ano.

“Não estamos tentando induzir uma recessão agora, vamos ser claros sobre isso” O presidente do Fed, Jerome Powell, disse a repórteres após a reunião do comitê, mas observou que picos nos preços de certas commodities podem “tirar a decisão de nossas mãos”.













Embora a inflação de preços nos EUA tenha atingido uma alta de 40 anos antes do ataque da Rússia à Ucrânia no final de fevereiro, o comitê do Fed passou a culpar o “invasão da Ucrânia” por “criando pressão ascendente adicional sobre a inflação”, também alegando que os bloqueios do Covid-19 na China “provavelmente exacerbarão as interrupções na cadeia de suprimentos” em todo o mundo.

O banco central havia sugerido anteriormente que buscaria um aumento da taxa de 0,50% – o mais alto desde 2000 -, mas reverteu o curso no início desta semana e divulgou planos para um aumento maior. Embora agora projete aumentos adicionais para o restante de 2022, Powell disse que provavelmente não excederá o aumento de 0,75% promovido na quarta-feira.

“A próxima reunião pode muito bem ser sobre uma decisão entre 50 e 75 [basis points]” disse ele, referindo-se a uma reunião do Fed agendada para o final de julho.