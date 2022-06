Preço do gás na Europa ultrapassa 1.500 dólares por 1.000 metros cúbicos

Os índices de futuros do Mecanismo de Transferência de Títulos (TTF, na sigla em inglês) de julho do maior centro europeu abriram esta quinta-feira (16) a US$ 1.334,9 (cerca de R$ 6.747) por 1.000 metros cúbicos, 6,2% a mais que o preço estimado de terça-feira (14), de US$ 1.256,5 (aproximadamente R$ 6.350). Porém, ao meio-dia os preços aceleraram e saltaram 17%, quebrando a marca de US$ 1.500.

Até agora, o valor máximo negociado é de US$ 1.519 (cerca de R$ 7.677) por 1.000 metros cúbicos.

Os preços do gás na Europa subiram desta vez devido a problemas com equipamentos estrangeiros no gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte), disse o chefe do Departamento de Energia do Instituto Russo de Energia e Finanças, Yuri Rykov, à Sputnik.

“A turbulência no mercado de gás continua. Em particular, o gasoduto Nord Stream reduziu o fluxo de gás. Houve problemas com as turbinas de lá porque empresas estrangeiras se recusaram a fazer sua manutenção”, explicou.

Panorama internacional Crise energética: Alemanha pede que cidadãos economizem energia, fluxo de gás ainda é incerto

Atualmente são bombeados, por dia, cerca de 67 milhões de metros cúbicos de gás, 100 milhões de metros cúbicos de gás a menos do que deveriam ser bombeados diariamente.

De acordo com o especialista, se a situação do fornecimento de gás russo para a Europa não se normalizar, o combustível pode chegar a US$ 3.000 (aproximadamente R$ 15.161) por 1.000 metros cúbicos no inverno.

“Enquanto houver instabilidade no fornecimento da Rússia para a Europa, devemos esperar que a tendência de alta no custo do gás continue. Se a situação não for resolvida, o gás para os europeus pode subir para US$ 2.000-2.500 [R$ 10.110-12.640, aproximadamente] por 1.000 metros cúbicos no inverno. Alguns [especialistas] chegam a prever até US$ 3.000. Em outras palavras, o aumento vai ser significativo”, concluiu Rykov.





