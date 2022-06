Taiwan tem potencial para 'atacar Pequim' com mísseis de cruzeiro, diz legislador taiwnês

O presidente da Assembleia Legislativa de Taiwan, You Si Kun, alertou que seu país não pensaria duas vezes em usar mísseis de cruzeiro supersônicos contra a China caso Pequim tentasse invadir a ilha.

Em entrevista à imprensa taiwanesa, You afirmou que os mísseis Yung Fend “já podem atingir” a capital chinesa, e que Taiwan “tem a capacidade de atacar Pequim” .

A variante mais recente do míssil supostamente tem um alcance estendido de 1.900 km , o que significa que teoricamente poderia atingir Pequim, localizada a cerca de 1.800 km de Taiwan. O presidente da Assembleia Legislativa também invocou a operação militar especial da Rússia na Ucrânia, prometendo resistência feroz.

“O [Partido Comunista da China] deve atravessar o estreito de Taiwan para atacar Taiwan, o que é diferente do ataque da Rússia à Ucrânia. Se você quiser pousar, você vai lutar na cabeça de praia. Se o pouso for bem-sucedido, todos em Taiwan devem estar tão determinados a morrer quanto [na] Ucrânia. Saia e nunca deixe a China engolir Taiwan”, afirmou.

As palavras de You vêm depois que Washington apoiou a afirmação de Taipé de que o estreito de Taiwan, que separa a ilha da China, “é uma hidrovia internacional” .

Falando à Reuters na terça-feira (14), o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, argumentou que “o estreito de Taiwan é uma hidrovia internacional, o que significa que o estreito de Taiwan é uma área onde as liberdades do alto mar, incluindo a liberdade de navegação e sobrevoo, são garantidas pela lei internacional“.