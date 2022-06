Tesouro dos EUA quer reduzir preço de venda do petróleo da Rússia para diminuir lucros de Moscou

Falando durante uma audiência do Subcomitê de Apropriações do Senado dos EUA, Adeyemo confirmou que, apesar do declínio da produção e de exportações de petróleo bruto da Rússia, seus lucros petrolíferos mais que compensaram isso devido a um maior aumento dos preços do hidrocarboneto desde que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro.