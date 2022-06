Presidente do México condena política ocidental na Ucrânia e dispara: é imoral

Na segunda-feira (13), em sua coletiva de imprensa diária, López Obrador abordou o conflito na Ucrânia. Embora não tenha identificado nenhum país, ele disse que aqueles que enviam armas para Kiev – uma política fortemente favorecida pelos Estados Unidos e pela maioria de seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – estão ajudando a acumular baixas de todos os lados.

Embora o México tenha declarado que não apoia a operação militar especial da Rússia, ele recusou-se a participar de uma onda de sanções ocidentais contra a economia russa e se absteve das transferências de armas para Kiev. Enquanto isso, López Obrador declarou no mês passado que seu país busca “permanecer neutro” em relação ao conflito, apesar da pressão de Washington, cujo embaixador no país, Ken Salazar, exortou anteriormente as autoridades mexicanas a “serem solidárias com a Ucrânia”.