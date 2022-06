O autor da matéria exorta Kiev a considerar de novo a perspectiva de um acordo de paz com Moscou por causa do colapso da economia ucraniana. A crise pode se agravar ainda mais caso os combates continuem, acredita o observador.

Desde o dia 24 de fevereiro, a Rússia tem conduzido uma operação especial de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Conforme ressaltou o presidente Vladimir Putin, o objetivo é proteger as pessoas de Donbass, que por oito anos foram vítimas do genocídio do regime de Kiev.