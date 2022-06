Crise energética: EUA permitem transações de energia com bancos russos sancionados

O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu, na terça-feira (14), uma licença geral autorizando transações relacionadas à energia com bancos russos sancionados até dezembro, uma renovação da licença anterior, prevista para terminar em 24 de junho.

De acordo com o documento, publicado no site do departamento, vão ser permitidas transações com Vnesheconombank, Otkritie, Sovcombank, Sberbank, VTB, Alfa-Bank e o Banco Central da Rússia.